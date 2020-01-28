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"Нафтогаз" рассчитал цену на газ по новой методике Кабмина

Предварительная гарантированная правительством цена отменяется.

"Нафтогаз" рассчитал цену на газ по новой методике Кабмина
Фото: vesti-ukr.com

В январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 4,65 грн за кубометр.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Цена указана без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами. Сообщается, что данная цена на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

Новая цена рассчитана "Нафтогазом" согласно постановлению Кабмина №17 от 24 января 2020 года. Таким образом, Украина выполняет обязательства перед МВФ по поэтапному переходу к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что таким образом отменяется предварительная гарантированная правительством цена.

"Оптовая цена 4,65 грн за 1 куб. м будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь 5,5 грн за куб. м", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что новая снижена цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал раньше - квартальную или месячную.

Потребителям не нужно никуда обращаться или оформлять любые документы.

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