В Запорожье сожгли автомобиль волонтера

В ночь на 30 января в Днепровском районе Запорожья на ул. Штурмовой сгорел автомобиль Volkswagen В6, принадлежащий волонтеру Андрею Лукину. Об этом волонтер сообщил у себя на фейсбуке.

Лукин считает, что его машину намеренно подожгли. «Сегодня ночью, около 3:30, пока ещё не известные негодяи, лишили меня средства передвижения, на котором я осуществлял свою журналистскую и волонтерскую деятельность, и конечно же мешал кому-то... Очень сильно эта машина помогала и выручала меня и людей, с которыми мы вели нашу деятельность», - отметил Лукин.

В ГосЧС Запорожской области отметили, что сигнал о возгорании авто поступил спасателям сегодня, в 3.53. Уже в 4.17 им полностью удалось ликвидировать возгорание.

Напомним, за прошедшую ночь это не первый случай поджога автомобиля. Так, ночью 30 января, сожгли автомобиль Mitsubishi Colt, который принадлежал львовской корреспондентке украинской службы "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу, журналисту Василию Терещуку.

"Сосед из окна увидел человека с капюшоном на голове. Тот положил пакеты на переднее стекло под щетки и поджег их. Сосед закричал: "Что ты делаешь? Ты улицу хочешь сжечь?" "Нет, только эту машину", - был ответ", - описал происшествие Василий Терещук.