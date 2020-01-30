За сутки в зоне ООС боевики девять раз нарушили режим прекращения огня

Потерь с украинской стороны нет.

За 29 января в зоне боевых действий на Донбассе противник девять раз нарушал режим тишины. Потерь с украинской стороны нет, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции неподалеку н.п. Пески, Лебединское и дважды возле Марьинки.

Рядом с Ореховым оккупанты выпустили две мины из миномета 120 мм, три обстрела из Новотошковского также производились из минометов (четыре мины из калибра 120 мм и 14 мин из калибра 82 мм), неподалеку Новолуганского огонь велся из гранатометов разных систем и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что украинские защитники давали адекватный ответ на огонь из запрещенного оружия.

Напомним, за 28 января российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения.