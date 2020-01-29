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С 1 апреля в метро Киева нельзя будет пользоваться жетонами

Пользоваться записанными поездками на "зеленой" карточке можно будет до 31 марта 2021 года. 

С 1 апреля в метро Киева нельзя будет пользоваться жетонами
Фото: Макс Требухов

С 1 апреля в киевском метро окончательно откажутся от использования жетонов. Об этом сообщили на странице метрополитена в Facebook.

"Используйте, пожалуйста, все свои запасы до 31 марта, если не планируете сохранить жетоны на долгую память. С 1 апреля разовый проход будет по qr-кодам", — говорится в сообщении. 

До 31 марта 2021 года нужно использовать все записанные на так называемую зеленую карточку поездки. Вместо них можно будет воспользоваться е-билетом.  

Напомним, в Киеве с 1 апреля поменяется стоимость проездных билетов. Тариф на одну поездку на автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке останется прежним — 8 гривен.

Изменится система проездных. Теперь их будут выпускать только на все виды транспорта с ограничением количества поездок и без ограничения. Можно будет купить проездной на сутки, 48 часов и 72 часа. 

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