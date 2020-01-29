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Двоих фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" отправили в спецблок

Оба фигуранта жалуются на свое состояние здоровья. 

Двоих фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" отправили в спецблок
Фигуранты красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир»
Фото: ru.krymr

Адвокат фигурантов так называемого красноармейского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустем Кямилев сообщил, что двоих крымских татар Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева поместили в спецблок, где они находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Об этом пишет ресурс "Крым.Реалии".

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону 29 января начал рассмотрение дела фигурантов Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева по существу. 

"Эмирусеинов уже этапирован и находится в обычной камере. Однако, Абхаиров и Абдулганиев помещены в спецблок, где находятся под круглосуточным видеонаблюдением", – рассказал адвокат.

По его словам, Эмирусеинов жалуется на зубную боль и просит передать ему необходимые лекарства, а Абхаиров не смог принимать участие в заседании стоя из-за боли в спине.

Напомним, в феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района российские силовики провели обыски. Позже в управление ФСБ России в Симферополе увезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.

По данным "Крымской правозащитной группы", по состоянию на 2 января Россия только по "крымским делам" удерживала за решеткой минимум 89 человек.

Раннее Крымский политзаключенный Рустем Ваитов, который также проходил по "делу Хизб ут-Тахрир", 22 января был освобожден в связи с истечением срока отбывания приговора из колонии в городе Курган. В этот же день был освобожден Юрий Примов.

По мнению российского правозащитного медиа-проекта "ОВД-инфо", членов ячеек религиозной организации Хизб ут-Тахрир, которая в 2003 году была признана в России террористической, осуждают лишь за то, что они встречаются и читают религиозную литературу.

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