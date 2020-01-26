​"По сути, это второй срок", - адвокат об ограничениях прав освобожденных из заключения крымских татар

Рустем Ваитов и Нури Примов отсидели по пять лет в российских колониях по "делу Хизб ут-Тахрир".

Рустем Ваитов и Нури Примов после выхода на свободу, Москва, Россия, 23 января 2020 года

Освобожденные после пятилетнего заключения в колонии фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир" Рустем Ваитов и Нури Примов фактически получили еще один тюремный срок на 8 лет.

Об этом заявила крымский адвокат Лиля Гемеджи, передает Крым.Реалии.

«По сути, это второй срок для Нури и Рустема. Он подразумевает ряд ограничений, они касаются нахождения обоих освобожденных в определенном месте, по месту регистрации или проживания, запретов на определенные действия. Запрет покидать Симферопольский район, Крым, запрет на посещение публичных мероприятий. То есть, без ведома полиции человек не может никуда двинуться», – рассказала адвокат.

Гемеджи сказала, что такие ограничения существенно повлияют на жизни Нури и Рустема.

«У последнего дочь – инвалид детства, которую необходимо постоянно возить по медицинским клиникам. Они находятся за пределами Симферопольского района. Это патовая ситуация: ребенку плохо, надо отвезти ее в больницу, но сперва необходимо получить разрешение сотрудников МВД. Мы можем сейчас только подавать ходатайство на изменение места проживания и регистрации», – подытожила она.

Гемеджи выразила надежду на то, что российские законы относительно «Хизб ут-Тахрир» в конечном итоге удастся смягчить.

Рустем Ваитов отсидел пять лет в колонии российского города Курган по обвинению в «участии в деятельности террористической организации». 22 января его освободили по истечению срока заключения. Второй фигурант севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Нури Примов также 22 января вышел из российской колонии в Республике Марий Эл.