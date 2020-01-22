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Освобожденные из заключения крымские татары еще восемь лет будут ограничены в правах и свободах, - Денисова

Из российских колоний 22 января вышли Рустем Ваитов и Нури Примов.

Освобожденные из заключения крымские татары еще восемь лет будут ограничены в правах и свободах, - Денисова
Фото: Макс Левин

Освобожденные после пятилетнего заключения в колонии фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир" Рустем Ваитов и Нури Примов еще восемь лет будут ограничены в правах и свободах.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Несмотря на освобождение крымских татар, они еще восемь лет будут ограничены в правах и свободах, поскольку над гражданами Украины установлен административный надзор оккупационными властями России. В течение этого времени они будут ограничены в передвижении и свободном выборе места жительства", - написала Денисова в фейсбуке.

По ее словам, Рустему Ваитову нельзя участвовать в массовых и других мероприятиях, запрещено выезжать за пределы Симферопольского района, находиться за пределами своего дома в период с 22:00 до 6:00. А Нури Примову запрещено покидать территорию Крыма без соответствующего разрешения управления МВД России по Крыму.

Денисова призывала международное сообщество усилить давление на Россию по "возврату суверенных украинских территорий и восстановлению прав и свобод граждан Украины, которые там находятся".

Сегодня, 22 января, истек срок отбывания наказаний Примова и Ваитова. Рустем Ваитов был совобожден сегодня из колонии в городе Курган (Россия, Урал). Встречать Ваитова, кроме его защитника и брата, отправились представители дипломатической миссии из Украины.

Крымский политзаключенный Юрии (Нури) Примов сегодня был освобожден из колонии в республике Мэрий Эл (Россия).

Примов был задержан в 2015 году под Севастополем по одному делу с тремя другими крымскими татарами, соблюдающими мусульманами - Русланом Зейтуллаевым, Рустемом Ваитовым и Фератом Сайфуллаевым.

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