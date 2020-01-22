Чубаров анонсировал марш крымских татар на оккупированный полуостров

2 мая крымские татары запланировали массово пересечь админграницу с оккупированным Крымом через пункт пропуска "Чонгар".

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает 5 канал.

По его словам, акцию ненасильственного сопротивления будут проводить, чтобы международные организации, которые постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями, приобщившись к переходу админграницы.

Чубаров отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Крымчане не исключают, что возможен силовой вариант прорыва на оккупированный полуостров.

12 декабря Чубаров сообщил, что его более трех часов удерживали румынские пограничники в аэропорту. По словам главы Меджлиса, в Бухарест он полетел на обсуждение ситуации во временно оккупированном Россией Крыму.