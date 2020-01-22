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Рябошапка приказал активизировать расследования о нарушениях в оборонной сфере

По этому вопросу созданы специальные рабочие группы. 

Рябошапка приказал активизировать расследования о нарушениях в оборонной сфере
Фото: Макс Левин

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка приказал региональным прокурорам активизировать расследования уголовных производств относительно нарушений в оборонной сфере, в частности, коррупционных схем на предприятиях госконцерна "Укроборонпром". Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора. 

"Приказом генерального прокурора создана межведомственная рабочая группа в сфере противодействия уголовным правонарушениям в оборонном секторе государства, в состав которой вошли руководители правоохранительных органов, Министерства обороны Украины и ГК "Укроборонпром". Аналогичные рабочие группы будут созданы и на базе региональных прокуратур", - отметили в Офисе генпрокурора.

Прокуратура ожидает, что создание рабочих групп позволит эффективно координировать работу всех правоохранительных и контролирующих органов в этом направлении.

Надзор за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса осуществляет Специализированная прокуратура.

Напомним, заместитель генерального директора "Укроборонпрома" бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что за последние 10 лет у концерна украли 896 млн гривен.

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