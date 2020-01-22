Украине вернули в собственность имущественный комплекс стоимостью 146 млн грн

Это четвертый возвращенный объект из пяти хлебных предприятий Черкасской области, которые незаконно были приватизированы.

Хозяйственный суд решил вернуть в государственную собственность целостный имущественный комплекс Потаського комбината хлебопродуктов площадью более 43 тыс. кв. м стоимостью 146 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр Офиса Генпрокурора.

Этот объект стал четвертым возвращенным государству из пяти целостных имущественных комплексов хлебоприемных предприятий Черкасской области, которые незаконно получили форму частной собственности, вопреки решению ВР о запрете их приватизации.

Ранее было возвращено Шполянский, Уманский и Христиновский зерноперерабатывающие предприятия. Их общая стоимость - 365 млн грн.

В прокуратуре отметили, что вопрос возвращения пятого - Тальнивского хлебоприемного предприятия стоимостью 164 млн грн на данный момент является предметом судебного разбирательства Северного апелляционного хозяйственного суда.

Напомним, 21 января сообщалось, что Нацбанк отсудил у экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м стоимостью более 100 млн грн. Сообщалось, что в 2014 году Коломойский отдавал это помещение в залог НБУ.