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Украине вернули в собственность имущественный комплекс стоимостью 146 млн грн

Это четвертый возвращенный объект из пяти хлебных предприятий Черкасской области, которые незаконно были приватизированы. 

Украине вернули в собственность имущественный комплекс стоимостью 146 млн грн
Фото: 5.ua

Хозяйственный суд решил вернуть в государственную собственность целостный имущественный комплекс Потаського комбината хлебопродуктов площадью более 43 тыс. кв. м стоимостью 146 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр Офиса Генпрокурора. 

Этот объект стал четвертым возвращенным государству из пяти целостных имущественных комплексов хлебоприемных предприятий Черкасской области, которые незаконно получили форму частной собственности, вопреки решению ВР о запрете их приватизации. 

Ранее было возвращено Шполянский, Уманский и Христиновский зерноперерабатывающие предприятия. Их общая стоимость - 365 млн грн.

В прокуратуре отметили, что вопрос возвращения пятого - Тальнивского хлебоприемного предприятия стоимостью 164 млн грн на данный момент является предметом судебного разбирательства Северного апелляционного хозяйственного суда.

Напомним, 21 января сообщалось, что Нацбанк отсудил у экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м стоимостью более 100 млн грн. Сообщалось, что в 2014 году Коломойский отдавал это помещение в залог НБУ.

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