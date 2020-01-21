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В приемную Леонида Черновецкого ищут помощника руководителя с окладом почти 60 тыс. гривен

В СМИ появилась информация, что бывший мэр Киева намерен вернуться в Украину.

В приемную Леонида Черновецкого ищут помощника руководителя с окладом почти 60 тыс. гривен
Фото: ridus.org

В приемную Леонида Черновецкого в Киеве требуется помощник руководителя.

Объявление о вакансии от ООО Правэкс размещено на сайте rabota.ua.

Заработная плата менеджера-помощника "с аналитическим складом ума, который способен давать аргументированные предложения и работать в условиях ненормированного рабочего графика" предлагается в размере 58,5 тысяч гривен.

"Это не работа «принеси-подай» и «от звонка до звонка», а шанс каждый день расти и обретать неповторимый опыт", - говорится в объявлении.

На вакансию требуются ответственные и сообразительные женщины в возрасте от 25 до 40 лет с высшим образованием, разговорным английским, способностью быстро усваивать любые поручения служебного и бытового характера, глубоко вникать в проблему, делать выводы и предложения, навыками маркетинга и проведения тендеров.

"Внешность любая и не имеет абсолютно никакого значения!", - заверяют в компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что Леонид Черновецкий намерен вернуться в Украину. По данным издания "Голос", возвращение Черновецкого может состояться как непосредственно (в случае прекращения уголовных производств в отношении него в Украине), так и в лице своих родственников. Речь идет, прежде всего, о дочери Кристине Черновецкой и ее муже - Сергее Янчукове, гражданине Российской Федерации с интересами в сфере недвижимости, золотодобыче и добыче газа.

Черновецкий был мэром Киева в 2006-2012 годах. Он живет в Грузии уже несколько лет и владеет большой виллой в Кобулети. В декабре 2015 года бывший мэр столицы Украины заявил, что создал политическую партию "За счастливую Грузию" и готовился принять участие в выборах парламента в октябре 2016 года, однако в мае прошлого года стало известно, что он передумал становится депутатом и приостановил политическую деятельность.

Украинская прокуратура подозревает Черновецкого в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса) при строительстве вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве.

По версии следствия, Черновецкий причастен к незаконному изъятию, изменению целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства вертолетной площадки. Также ему вменяют занижение арендной платы за землю и уничтожение объекта археологического наследия.

Ущерб территориальной общине города Киева оценивается в 250 млн гривен.

Вертолетная площадка в Киеве была открыта 6 июня 2012 года, она находится в нескольких стах метрах от Верховной Рады. Ее должен был использовать тогдашний президент Виктор Янукович, чтобы добираться из Межигорья, но он так и не совершил ни одного полета.

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