Фото: LB.ua

Утром во вторник в Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоялась панахида по защитникам Донецкого аэропорта, которые погибли пять лет назад.

Как сообщает корреспондент LB.ua, богослужение провел киевский митрополит Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua Герой Украины Игорь Гордийчук

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им. Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта продолжалась 242 дня. За это время 200 украинских бойцов погибли, еще полтысячи получили ранения.

Аэропорт обстреливали из артиллерии, "Градов", минометов и танков, работали снайперы. Киборгами украинских военных назвали самые террористы. Поскольку только роботы способны выстоять в таких тяжелых условиях.

19-20 января 2015 в результате подрыва боевиками колонн, которые держали перекрытия аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 силы АТО ушли с ДАПа из-за разрушения объекта.