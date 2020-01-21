Утром во вторник в Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоялась панахида по защитникам Донецкого аэропорта, которые погибли пять лет назад.
Как сообщает корреспондент LB.ua, богослужение провел киевский митрополит Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины.
Напомним, противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им. Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта продолжалась 242 дня. За это время 200 украинских бойцов погибли, еще полтысячи получили ранения.
Аэропорт обстреливали из артиллерии, "Градов", минометов и танков, работали снайперы. Киборгами украинских военных назвали самые террористы. Поскольку только роботы способны выстоять в таких тяжелых условиях.
19-20 января 2015 в результате подрыва боевиками колонн, которые держали перекрытия аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 силы АТО ушли с ДАПа из-за разрушения объекта.