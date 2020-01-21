Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае
Казус Филарета. Ч.2
Казус Филарета. Ч.2
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
ГлавнаяОбществоЖизнь

​Трускавец вошел в топ-10 бюджетных спа-курортов Восточной Европы по версии The Guardian

Среди преимуществ отмечается лечения пиявками, спелеотерапия и минеральные воды.

​Трускавец вошел в топ-10 бюджетных спа-курортов Восточной Европы по версии The Guardian
Фото: theguardian.com

Трускавецкий курорт вошел в список лучших бюджетных мест оздоровления в Восточной Европе.

Об этом пишет британской издание The Guardian.

Среди преимуществ Трускавца отмечается лечения пиявками, спелеотерапия и минеральные воды.

"Трускавец - одно из немногих мест, которое на самом деле стимулирует пить местные минеральные воды. Даже такой современный трускавецкий курорт, как «Шале Грааль», предоставляет процедуры спелеотерапии (пребывание в соляной пещере для лечения органов дыхания) и гирудотерапию (лечение пиявками). Есть здесь и современные методы лечения, например компьютерная спинномозговая декомпрессия, предназначенная для оздоровления позвоночника", - говорится в публикации.

Кроме Трускавца, в рейтинг The Guardian вошли курорты Цеплице (Польша), Карлова Студанка (Чехия), Озерный (Беларусь), Беиле-Херкулане (Румыния), Бюкфюрдо (Венгрия), Баниште (Македония), Дудинце (Словакия), Истарски Топлице ( Хорватия) и Атомска Баня (Сербия).

Напомним, в июле прошлого года избранные нардепы от "Слуги народа" провели недельный курс обучения в Трускавце. Подробнее читайте в материале LB.ua "Как депутатов Зеленского «делали»".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также