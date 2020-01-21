​Трускавец вошел в топ-10 бюджетных спа-курортов Восточной Европы по версии The Guardian

Трускавецкий курорт вошел в список лучших бюджетных мест оздоровления в Восточной Европе.

Об этом пишет британской издание The Guardian.

Среди преимуществ Трускавца отмечается лечения пиявками, спелеотерапия и минеральные воды.

"Трускавец - одно из немногих мест, которое на самом деле стимулирует пить местные минеральные воды. Даже такой современный трускавецкий курорт, как «Шале Грааль», предоставляет процедуры спелеотерапии (пребывание в соляной пещере для лечения органов дыхания) и гирудотерапию (лечение пиявками). Есть здесь и современные методы лечения, например компьютерная спинномозговая декомпрессия, предназначенная для оздоровления позвоночника", - говорится в публикации.

Кроме Трускавца, в рейтинг The Guardian вошли курорты Цеплице (Польша), Карлова Студанка (Чехия), Озерный (Беларусь), Беиле-Херкулане (Румыния), Бюкфюрдо (Венгрия), Баниште (Македония), Дудинце (Словакия), Истарски Топлице ( Хорватия) и Атомска Баня (Сербия).

Напомним, в июле прошлого года избранные нардепы от "Слуги народа" провели недельный курс обучения в Трускавце. Подробнее читайте в материале LB.ua "Как депутатов Зеленского «делали»".