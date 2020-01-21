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В Луганской области провели 23 обыска по делу подкупа избирателей

Подрядчики кандидатов в нардепы подкупали избирателей за 100 гривен. 

В Луганской области провели 23 обыска по делу подкупа избирателей
Архивное фото
Фото: npu.gov.ua

В Луганской области провели 23 обыска по делу подкупа избирателей на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Следственные действия прошли у лиц, которые, вероятно, участвовали в распространении и передаче денежных средств избирателям за голосование за одного из кандидатов в народные депутаты ", - сказано в сообщении.

Обыски осуществлялись 18 января.

По данным следствия, в то время существовала разветвленная преступная схема подкупа избирателей. Вероятно, что лица, приближенные к одному из кандидатов в нардепы как региональные представители благотворительной организации, передавали деньги распространителям.

Распространители непосредственно подкупали избирателей, предоставляя им около 100 грн за голосование в пользу одного из кандидатов в народные депутаты.

Во время проведения обысков найдены и изъяты черновые записи, списки лиц, причастных к преступной схеме, агитационная литература и компьютерная техника.

Сейчас в уголовном производстве назначено проведение экспертиз. Дается оценка действиям указанных лиц и решается вопрос о наличии признаков организованной преступной группы.

Напомним, в июле 2019 года Комитет избирателей Украины заявлял, что подкуп избирателей был ключевой проблемой на внеочередных выборах Верховной Рады.

"Мы видели на украинских выборах расцвет всех технологий - массовое засыпание школ и детских садов сладостями, мы видели технологии непрямого подкупа в виде продовольственных наборов, в виде предоставления бесплатных туристических услуг, использование псевдоблаготворительности в виде установления детских спортивных площадок. Я думаю, что еще один избирательный цикл - и в Украине не останется ни одного села без детской спортивной площадки", - отмечал тогда гендиректор КИУ Алексей Кошель.

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