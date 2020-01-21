Украинцы считают, что в рабочее время чиновники должны разговаривать на украинском языке, - соцопрос

Лишь 14,8% опрошенных с этим не согласны и 4,7% - затруднились с ответом.

Абсолютное большинство украинцев считают, что руководители государства и государственные чиновники обязаны в рабочее время разговаривать на государственном языке - украинском.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные общенационального исследования фонда Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"80,5% респондентов согласны (56,2% безусловно согласны и 24,3% скорее согласны) с тем, что руководство Украины и госчиновники должны в рабочее время разговаривать на государственном языке", - говорится в исследовании.

При этом лишь 14,8% опрошенных с этим не согласны и 4,7% - затруднились с ответом.

Исследование проводилось 13-18 декабря 2019 года во всех регионах Украины кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, с 16 января вся реклама в СМИ Украины должна выходить на государственном языке.

25 апреля прошлого года Верховная Рада с 17-й попытки проголосовала новый закон об обеспечении функционирования государственного языка.