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Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Красногоровки

Пострадавших нет.

Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Красногоровки
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток на Донбассе боевики один раз обстреляли украинские позиции.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 11:45 по 12:10 из стрелкового оружия по направлению Старомихайловки боевики обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Красногоровки.

Боевых потерь в результате обстрела нет.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

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