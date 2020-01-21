Советник премьера Голик: в Музее АТО в Днепре откроется 3D-экскурсия

Теперь любой человек в Украине и мире сможет посетить его.

На третью годовщину открытия Музея Гражданского Подвига (Музея АТО) в Днепре будет презентована экскурсия в формате 3D. Теперь любой человек в Украине и мире сможет посетить его. Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Юрий Голик.

« Многие вещи для музея делались бесплатно, на волонтерских основах, людьми которым не все равно. Так и это видео было сделано фотографом Дмитрием Малышевым, который четыре года назад сделал первый 3D фото тур по музею. За тридцать минут невозможно рассказать все о таком масштабном комплексе. Обязательно приедете в Днепр и посетите Музей АТО» , - отметил Голик.

Перв ый в Украине Музей Гражданского Подвига (Музея АТО) в Днепре о ткрыл свои двери 23 января 2017 года. Инициаторами создания музея стали сами участники АТО и волонтеры. Огромная команда создала уникальный музейный комплекс, который состоит из четырех зон отдельного эмоционального восприятия, уличной экспозиции, посвященной дорогам войны , которыми прошли украинцы, а также основного выставочного зала, где собраны истории, как про военных, так и про волонтеров, переселенцев, медиков, капелланов, журналистов.

«В Музее также есть Зал Светлой Памяти Героев Днепропетровщины, положивших жизнь за мирное небо над Украиной и панорамный кинотеатр с уникальным фильмом в формате 360 градусов. Фильм « Dnipro - outpost of Ukraine » за полчаса на эмоциональном и информационном уровнях раскрыва е т все аспекты ужасной российско-украинской войны, которая началась в 2014 году и продолжается до сих пор», - заявил советник премьер-министра.

Как отметил Голик, фильм вызвал значительн ый резонанс, Музей быстро стал протокольным местом, поэтому на многочисленные просьбы иностранных делегаций было создано английскую версию. Панорамный фильм в формате 360 градусов сделан преимущественно из документальной хроники и его посмотрели уже более 250 тыс человек.

«За три года музей посетило почти четыреста тысяч человек, проведено больше четырех тысяч экскурсий. Этот музей - уникальный центр патриотического воспитания молодежи, площадка социального диалога и часть нашей памяти - памяти про Героев Украины отстоявших нашу Независимость», - подчеркнул советник премьера.

Как сообщалось, Юрий Голик описал историю создания и становления Музея Гражданского Подвига в Днепре в своей книге «Бесконечность не для слабаков», в которой рассказывается об успешном опыте проведения реформ в Днепропетровской области в 2015-2019 годах командой бывшего губернатора Валентина Резниченко.