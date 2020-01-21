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В Киеве задержали мошенников, которые за $20 тыс. обещали устроить начальником колонии

Оба были задержаны полицией после получения денег в одном из ресторанов.

В Киеве полиция задержала двух мошенников, которые за $ 20 тысяч долларов США обещали посодействовать в назначении на должность начальника исправительной колонии.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

"В вторнику, 21 января 2020 года, Киевской местной прокуратурой №7 совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и следственным отделом Подольского УП ГУ Нацполиции в Киеве разоблачены два человека во время мошеннического завладения денежными средствами в сумме $20 тыс .", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Мошенники предлагали передать взятку чиновникам Министерства юстиции Украины за назначение лица на должность начальника одной из исправительных колоний.

Обоих мошенников задержала полиция после получения денег в одном из ресторанов Киева. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

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