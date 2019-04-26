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​Россия вычеркнула Черновецкого и еще трех украинцев из санкционного списка

В перечне остаются 563 человека и 75 юрлиц.

​Россия вычеркнула Черновецкого и еще трех украинцев из санкционного списка
Фото: obozrevatel.com

Правительство Российской Федерации 18 апреля исключило бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого из санкционного списка.

Соответствующие изменения в постановление №1300 от 1 ноября 2018 года опубликованы на российском портале правовой информации.

Кроме Леонида Черновецкого из перечня исключили его сына Степана, Владимира Крылова и Владимира Локотко (гендиректор "Нового канала", муж телеведущей Ольги Фреймут).

Напомним, 1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

25 декабря санкционный список против Украины расширили до 567 физлиц и 75 юрлиц.

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