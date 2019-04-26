Некоторых из них перевозили в Сирию на кораблях ЧФ РФ.

Служба безопасности Украины идентифицировала еще семерых украинцев из российской частной военной компании Вагнера, которые входили в состав ротной тактической группы "Карпаты" (она же "Весна")

На сайте СБУ говорится, что в 2016 году они на большом десантном корабле "Цезарь Куников" Черноморского флота РФ отправились в Сирию.

Большинство из них входили в состав КСОВД, который причастен к тяжелым преступлениям на Донбассе в 2014-2015 годах.

В этот список вошли:

Сафоненко Юрий Викторович, "Батя", 04.02.1967 г.р., так называемый атаман казачьего союза области войска Донского (КСОВД) Богданов Алексей Валерьевич, "Сеня", 17.07.1975 г.р., есаул и заместитель атамана КСОВД, депутат "парламента ДНР" Ященко Сергей Александрович, "Ящер", 04.10.1972 г.р., командир взвода КСОВД, стрелок РТГр "Карпаты" Шепель Артем Викторович, 24.01.1989 г.р., боец отряда КСОВД, стрелок РТГр "Карпаты" Майоров Евгений Юрьевич, "Макар", 21.08.1976, боец отряда КСОВД, стрелок РТГр "Карпаты" Григорьев Олег Александрович, "Гриша", 01.12.1974 г.р., боец отряда КСОВД, стрелок РТГр "Карпаты" Кулица Юрий Сергеевич, 15.07.1994 г.р., стрелок РТГр "Карпаты"

Восьмой идентифицированный мужчина - гражданин России Бусыгин Юрий Юрьевич из Элисты.

В целом СБУ установила личности уже 125 граждан Украины, причастных к деятельности российских спецслужб в составе ЧВК Вагнера на территории Украины, Сирии, ЦАР и Судана.

"С октября 2017 СБУ провела четыре специальных брифинга и разместила 22 разоблачительных материала на сайте СБУ с доказательствами причастности этого подразделения ГУ ГШ ВС РФ к террористическим преступлениям в Украине в 2014-2015 годах. Сегодня СБУ публикует очередную тайну российских спецслужб. Знаем, что и эта правда для Кремля - что «божья роса в глаза». Не удивлюсь, если завтра услышу официальное заявление российского Минобороны: «Боевой корабль Черноморского флота России сдали в аренду гражданам для морского круиза. Кто же знал, что это убийцы и насильники?»" - прокомментировал публикацию глава СБУ Василий Грицак.

Напомним, в начале 2019 года исследовательская группа Bellingcat нашла доказательства связи ЧВК "Вагнера" и ГРУ РФ.

ЧВК Вагнера связывают с так называемым «поваром Путина» Евгением Пригожиным, который также владеет одним из крупнейших медиа-холдингов России, возникшим на базе "фабрики троллей".