ЦИК приняла все оригиналы протоколов о результатах выборов второго тура

26 апреля Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования избирателей во втором туре выборов от всех 199 окружных избирательных комиссий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа.

Под председательством Татьяны Слипачук после перерыва в заседании ЦИК продолжила принимать и объявлять протоколы окружных избирательных комиссий об итогах повторного голосования на выборах Президента.

Также ЦИКом был принят 1 протокол с пометкой "Уточненный".

Напомним, официально результаты выборов должны быть установлены не позже 1 мая. Они будут подсчитаны на основании оригиналов бумажных протоколов в мокрой печатью.

23 апреля ЦИК сообщала, что обработала 100% электронных протоколов. Судя по ним, во втором туре президентских выборов одержал победу шоумен Владимир Зеленский с результатом 73,22%. За него проголосовало 13,5 млн избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45% (4,5 млн) избирателей. 2,31% бюллетеней признаны недействительными.

Инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.