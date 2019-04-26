Встреча лидеров стран "нормандской четверки" пока не планируется, - Климкин

Также пока не идет речь о министерской встрече.

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в ближайшие недели встреча в нормандском формате" (Украина, Россия, Германия и Франция) на высшем уровне не планируется.

Об этом он заявил на брифинге с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, передают "Українські Новини".

"Я не знаю о планировании встречи "в нормандском формате" на высшем уровне в ближайшие недели. Также речь не идет о министерской встрече. Конечно, нам нужно сначала понять, чего мы хотим добиться", - сказал он.

По его словам, ранее планировалось провести такую встречу после празднования годовщины высадки союзников в Нормандии (6 июня), однако пока неизвестно, состоится ли встреча, поскольку это будет зависеть от России.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко призвал не разрушать "нормандский формат". Он также заявил, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может пройти в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

12 апреля, после встреч с канцлером ФРГ в Берлине и президентом Франции в Париже, Порошенко заявил, что Франция и Германия согласились на встречу в "нормандском формате" после выборов в Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что на встречу в июне его не приглашали, и в его рабочем графике таких переговоров нет.