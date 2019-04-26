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​Климкин может остаться на должности при совпадении взглядов с Зеленским

"Это зависит от двух вещей - от общего желания и от общих приоритетов".

​Климкин может остаться на должности при совпадении взглядов с Зеленским
Фото: www.eurointegration.com.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин готов остаться на должности при совпадении взглядов с новым президентом Владимиром Зеленским.

"Всегда это зависит от двух вещей - от общего желания и от общих приоритетов, путей выполнения, которые мы видим. У меня есть свои принципы, ценности и убеждения. Если они будут совпадать - мы будем об этом говорить", - сказал он журналистам после встречи с литовским министром Линасом Линкявичусом в Киеве.

Министр не ответил, были ли уже у него встречи или другие контакты с Зеленским. При этом известно, что Линкявичус накануне встречался с Зеленским.

Напомним, что большинство членов Кабинета министров назначаются по представлению премьер-министра Украины, но есть две "президентские" должности - министр обороны и министр иностранных дел, кандидатуры которых выбирает президент.

Также глава государства участвует в назначении глав Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры.

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Источник: "Українські новини"
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