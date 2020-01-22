Утром 22 января в остановку общественного транспорта на бульваре Перова, 25 врезался легковой автомобиль черновицкой охранной компании "Тигр".

Как сообщает пресс-служба киевского управления ГосЧС, водитель автомобиля Renault Logan погиб на месте, его пассажир и мужчина на остановке получили травмы и были госпитализированы.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, что бульвар Перова - одна из 17 дорог в Киеве, на которых разрешенная скорость движения повышена до 80 км/час. Но зимой это не действует, и там действует обычное ограничение в 50 км/час.