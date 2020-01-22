За сутки на Донбассе произошло три обстрела, использовалось запрещенное Минскими договоренностями оружие

За сутки 21 января в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России трижды нарушили режим прекращения огня.

В том числе использовалось запрещенное Минскими договоренностями оружие – минометы калибра 82 мм, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Один обстрел из стрелкового оружия произошел неподалеку Красногоровки. Неподалеку Водяного оккупанты стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

По украинским позициям возле н.п. Зайцевое огонь велся из минометов калибра 82 мм (четыре мины), станкового противотанкового гранатомета (три выстрела), крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны нет. С начала 22 января противник огневой активности не проявлял.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит Минским соглашениям и может привести к замораживанию конфликта.