Харьковская мэрия снова готовится переименовать проспект Григоренко в честь Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес поручил подготовить переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Жукова.

Об этом говорится в распоряжении №7 от 20 января, обнародованном на сайте горсовета Харькова.

Современный проспект Петра Григоренко возник при застройке жилого массива Селекционная Станция и с конца 1960-х назывался Стадионная улица. В 1983 году ее переименовали в ул. 60-летия СССР, в 1990 году решением исполкома - в пр. Маршала Жукова.

17 мая 2016 решением губернатора области Игоря Райнина на основании закона о декоммунизации проспекту было присвоено имя генерала-диссидента Петра Григоренко.

19 мая 2019 года Харьковский горсовет решил переименовать проспект обратно на честь Жукова, но это решение удалось отменить в судебном порядке.

Институт национальной памяти заявлял, что возвращение имени проспекту Петра Григоренко маршала Жукова - это нарушение закона, за которое может грозить уголовная ответственность по ст. 436-1 Уголовного кодекса.

Жуков занимал руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, а также в Коммунистической партии Советского Союза и по закону "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" называть его именем улицы нельзя.