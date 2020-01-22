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Судью оккупационного крымского суда приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену

Судья в 2014 году обеспечивал укрепление оккупационной власти РФ.

Судью оккупационного крымского суда приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Святошинский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы судью Красногвардейского районного суда АР Крым, по обвинению за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора. 

"В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда в марте – ноябре 2014 г. обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым", - сказано в сообщении. 

Обвиняемый, занимая должность судьи, выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории Крыма.

Суд рассмотрел дело в порядке специального судебного производства и признал судью виновным по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В Офисе генпрокурора также отметили, что всего в ходе судебного разбирательства находятся более 100 уголовных производств по фактам госизмены судей.

Напомним, 19 декабря высший совет правосудия отказал Высшей квалификационной комиссии судей в увольнении судьи Окружного административного суда Киева Богдана Санина, который принял решение о запрете массовых акций в центре Киева с 1 декабря 2013 года по 7 января 2014 в разгар Майдана.

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