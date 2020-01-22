Кремль подтвердил возможность встречи Зеленского и Путина в Израиле (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретиться в Израиле в кулуарах форума памяти Холокоста. Об этом в среду сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем телеграме.

Офис президента Украины в ответ заявил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована, но в Кремле подтвердили такую возможность.

"Программа [Путина] очень насыщенная, и, если и будут отдельные встречи, они будут только "на ногах" и будут носить весьма короткий характер. Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам [форума в Израиле], это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы — это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского. Но, как я уже сказал, время крайне ограничено, все сжато, мы просто надеемся на отдельный короткий контакт" - сказал на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Напомним, что Зеленский, который сегодня находится в Швейцарии, поедет в Израиль 23 января.

В программе визита пока только переговоры с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.

На форуме в Израиле планируется выступление президента Израиля Реувена Ривлина. Вслед за ним выступят президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Последний раз Путин и Зеленский виделись 9 декабря в Париже на встрече лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия). Тогда Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате "всех согласованных на всех согласованных".