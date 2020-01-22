"Батькивщина" предлагает ограничить выплаты чиновникам

Фракция «Батькивщина» внесет в Верховную Раду законопроект, который предусматривает ограничение выплат чиновникам десятью минимальными зарплатами. Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко во время пресс конференции в Киеве.

«Наша команда разработала законопроект, которым предусмотрено, что заработная плата любого чиновника в государстве должна зависеть от размера минимальной заработной платы. Мы предлагаем, чтобы разрыв между минимальной зарплатой и зарплатой чиновника высокого ранга в государстве был не более, чем в десять раз. Например, если сегодня минимальная заработная плата составляет 4723 гривны, то у высшего руководителя страны заработная плата со всеми выплатами и премиями за месяц не может превышать 47 230 гривен. Нам надо немедленно остановить эту вакханалию, праздник раздачи денег, которая сегодня воцарилась во властных кабинетах», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Председатель партии сообщила, что «Батькивщина» также инициирует создание в парламенте временной следственной комиссии, которая проведет аудит деятельности государственных корпораций за последние шесть лет и выяснит, кто наживается на государственных финансовых потоках.

«Наша команда направит письма всем фракциям с просьбой дать свои кандидатуры для создания такой ВСК, чтобы в течение следующих месяцев проверить каждую государственную корпорацию и монополию и стать инициатором привлечения к уголовной ответственности всех, кто был вовлечен и продолжает коррупции на государственных финансовых потоках. Если этого не делает президент и новосозданные силовые структуры, антикоррупционные институты - надо, чтобы это начал делать парламент», - отметила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко считает, что с восстановлением справедливости в вопросе зарплат нельзя медлить. «Батькивщина» настаивает, чтобы по рассмотрению инициатив партии по ограничению выплат чиновникам и создания ВСК началась новая сессия Верховной Рады.

«Есть прекратить это унижение украинского общества, когда министры, чиновники, руководители корпораций поставили себе миллионные зарплаты в месяц, а у людей пенсии и заработные платы остались на минимальном уровне. Для кого-то эпоха бедности завершилась, а для кого-то эпоха бедности продолжается, и власть этот вопрос не беспокоит», - резюмировала Юлия Тимошенко.