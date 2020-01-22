В ходе рабочего визита в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.

Фото: president.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский поблагодарил Марка Рютте за соболезнования в связи с крушением украинского самолета близ Тегерана и подчеркнул, что ожидает конструктивное взаимодействие с Ираном в вопросе привлечения виновных к ответственности.

"Надеемся на эффективное уголовное расследование властями Ирана относительно лиц, которые ответственны за сбитие украинского самолета, и привлечения их к ответственности. Также рассчитываем на поддержку Нидерландами соответствующих инициатив в ИКАО, направленных на усиление безопасности гражданской авиации", - сказал Зеленский.

Также президент Украины заверил премьер-министра Нидерландов, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для установления справедливости в деле крушения самолета МН17.

Еще стороны затронули вопросы продвижения к миру на Донбассе, отметили прогресс в деэскалации ситуации и возврате удерживаемых лиц.

Зеленский пригласил Марка Рютте посетить Украину с официальным визитом.