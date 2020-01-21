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Полноценный суд присяжных может заработать в 2021 году, - Минюст

Правозащитники и ученые вместе с Минюстом подготовили два соответствующих законопроекта.

Полноценный суд присяжных может заработать в 2021 году, - Минюст
Архиное фото
Фото: vecherka.su

Министерство юстиции рассчитывает на начало полноценной работы суда присяжных с 2021 года. Об этом сообщил пресс-центр Минюста.

По словам заместителя министра юстиции Александра Банчука, министерство разработало два законопроекта, принятие которых позволит ввести классический институт присяжных.

Банчук отметил, что в 2012 году суд народных заседателей был переименован в суд присяжных, согласно нормам Конституции, но фактически этот институт не является судом присяжных в классическом понимании.

"Недостаточно только переименовать суд народных заседателей в суд присяжных. Необходимо четко разделить установление судом присяжных вопроса виновности-невиновности и принятия юридических решений профессиональным судьей", - отметил Банчук.

Он заявил, что правозащитники и ученые вместе с Минюстом подготовили два законопроекта, которые были в начале января зарегистрированы в Верховной Раде, которые предусматривают внесение изменений в законодательство относительно формирования списка присяжных по спискам избирателей и обеспечение независимости присяжных от председательствующего судьи.

"Надеемся, что уже в этом году предложенные изменения будут одобрены парламентом и вступят в силу в 2021 году", - сказал замминистра.

Законопроекты Минюста предусматривают, что суд присяжных будет состоять из коллегии 7 присяжных, он будет заседать отдельно и выносить не приговор, а вердикт. Присяжных предлагается набирать по спискам избирателей.

На данный момент перечень присяжных утверждают местные советы с согласия самих граждан, в связи с этим в Украине не хватает присяжных.

Кроме того, сейчас присяжные не мотивированы, что приводит к откладыванию и срыву судебных процессов.

Ожидается, что если присяжные будут выбираться по списку избирателей, то это будет означать фактически не право гражданина быть присяжным, а обязанность. Минюст также считает необходимым создать условия, чтобы обязанность быть присяжным стала почетной, а ее выполнение компенсировалось.

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