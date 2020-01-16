Апелляция оправдала руководителя секретариата Высшего совета правосудия

Киевский апелляционный суд отменил решение Шевченковского райсуда Киева, которым руководитель секретариата Высшего совета правосудия Сергей Пушкарь был признан виновным в незаконном использовании информации и подтасовке результатов конкурса на должность главы Государственной судебной администрации. Соответствующее решение было принято 24 декабря прошлого года, сообщил Пушкарь на странице в Facebook.

Как известно, Национальное агентство по предотвращению коррупции обвинило Пушкаря в коррупции и незаконном использовании информации с целью победы в конкурсе, который проходил с 17 января по 15 февраля прошлого года.

12 августа Шевченковский райсуд Киева признал его виновным и оштрафовал на 1700 грн. Но апелляционный суд отменил это решение.

"В материалах дела отсутствуют надлежащие и допустимые доказательства..., которые бы указывали на факт использования (Пушкарем - LB.ua) информации с ограниченным доступом, которая стала ему известна в связи с выполнением своих служебных полномочий", - говорится в решении.

Напомним, Высший совет правосудия объявил конкурс на должность главы и заместителей главы Государственной судебной администрации 17 января прошлого года. Победителем на должность главы ГСА стал руководитель секретариата ВСП Сергей Пушкарь.

Результаты конкурса глава ГСА Зеновий Холоднюк обжаловал в Кассационный админсуда Верховного Суда. Окружной админсуд Киева принял решение о приостановлении действия решения конкурсной комиссии, которым Пушкаря определено победителем.