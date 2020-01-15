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Боевик, охранявший место падения и обломки MH17, арестован под залог в 105 тыс. грн

Он был задержан на Донбассе 9 января.

Боевик, охранявший место падения и обломки MH17, арестован под залог в 105 тыс. грн
Обломки Малазийского Boeing MH17 в поле под Донецком, Украина, 17 июля 2014.
Фото: EPA/UPG

Суд избрал меру пресечения боевику, который в 2014 году охранял место падения и обломки разбившегося малайзийского боинга.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Донецкой области, 26-летнему жителю Торецка, подозреваемому в участии в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" (ч. 2 ст. 260 УК Украины), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тыс. грн.

В августе 2014 мужчина из корыстных побуждений вступил в ряды террористов и был зачислен в так называемый батальон "Народное ополчение", расположенный в Енакиево. В военной форме российского образца и вооруженный АК-47 и пистолетом системы "Макаров", боевик осуществлял охрану блокпоста в с. Грабово Шахтерского района Донецкой области, где проверял автомобили и документы у водителей и пассажиров и передавал руководителям полученные от информаторов данные о местонахождении и передвижении военной техники Вооруженных сил Украины.

В конце августа 2014 года его привлекли к охране места катастрофы самолета Boeing 777 рейса МН-17 компании Malaysia Airlines. Ему платили от 500 до 1500 рублей за собранные обломки и личные вещи погибших. На личной странице задержанного в одной из соцсетей были фотографии, где он в военной форме с оружием в руках был снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

9 января боевик был задержан на Донбассе сотрудниками Госпогранслужбы. Задержанный рассказал, что в это время неоднократно видел на месте крушения военнослужащих Российской Федерации, которые осуществляли общий контроль и руководство всеми действиями боевиков.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в сентябре 2019 года другой охранник обломков боинга Александр Неведров получил пять лет условно. Его тоже обвиняли по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса.

17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 "Малайзийских авиалиний", потерпел крушение над Донбассом. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство жертв - граждане Нидерландов.

В мае 2018 года Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой из комплекс "Бук", принадлежавшего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

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