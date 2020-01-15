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В зоне ООС противник обстрелял украинские позиции из артиллерии и БПЛА, погиб военный

Вражеские силы 9 раз нарушили режим прекращения огня. 

В зоне ООС противник обстрелял украинские позиции из артиллерии и БПЛА, погиб военный
Фото: uazmi.org

В зоне боевых действий на Донбассе российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. 

Они вели огонь по украинским защитникам из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82, а также гранатометов, БПЛА и пулеметов. Помимо этого, была зафиксирована снайперская активность. Погиб один украинский военный, сообщили в штабе ООС. 

Возле н.п. Пески противник стрелял из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Васильевки – из крупнокалиберного пулемета. 2 обстрела произошли в районе Павлополя – из БПЛА боевики сбросили 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм. Из снайперской винтовки обстреляли позиции рядом с Авдеевкой.

Неподалеку Светлодарска обстрел велся из минометов калибра 82 мм, было выпущено 2 мины. 

"Дважды неподалеку н.п. Орехового – из артиллерии калибра 152 мм – 6 снарядов, 120 мм миномета – 27 мин. Рядом с Новотошковским – из миномета 120 мм – 14 мин и автоматических станковых гранатометов", – добавили в штабе. 

Напомним, за прошедшие сутки 14 января российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате были ранены двое украинских военнослужащих.

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