В Черкасской области сельский глава получил 5 лет тюрьмы за 10 тыс. гривен взятки

В Черкасской области суд приговорил на 5 лет лишения свободы сельского главу одного из сел Шполянского района за получение взятки. Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора.

Мужчину признали виновным в получении неправомерной выгоды в размере 10 тысяч гривен (ч. 3 ст. 368 УК Украины) за принятие исполнительным комитетом сельсовета решения о разрешении на размещение рекламы на территории села и заключение договора аренды рекламных щитов.

Сельского главу приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 2 года.

Напомним, раннее в Волынской области полицейские задержали главу сельского совета при получении $6 тыс. взятки за выделение земельного участка. В качестве посредника чиновник привлек инженера-землеустроителя.