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В четверг в Киеве до +3 градусов, без осадков

Ночью в столице 0…-2.

В четверг в Киеве до +3 градусов, без осадков
Фото: Макс Требухов

В четверг, 16 января, в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+7 градусов, во Львовской и Ивано-Франковской областях до +9 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -6…-11 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем 0…+5 градусов

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +1…+6 градусов, в Одесской области до +9 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем +3…+8 градусов.

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