Вечером 14 января пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с Нацполицией обнаружили в Чернобыльской зоне отчуждения незаконных охотников. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.
На правонарушителей составили административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению". Оружие и боеприпасы установленным порядком передали другим компетентным правоохранительным органам.
Проверочные мероприятия продолжаются.
Напомним, в ноябре в Черниговской области правоохранители задержали четверых мужчин, которые, предположительно, убили двух краснокнижных лосей в Новгород-Северском и Бахмаче. При обыске в автомобиле задержанных найдено 100 кг расфасованного в мешки мяса лося.