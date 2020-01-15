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В Чернобыльской зоне задержали сталкеров-браконьеров

Каждый из четырех мужчин имел охотничье оружие. 

Вечером 14 января пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с Нацполицией обнаружили в Чернобыльской зоне отчуждения незаконных охотников. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы. 

Фото: dpsu.gov.ua
"Четверо граждан Украины на автомобиле вне установленных пунктов контроля пересекли тыловую границу зоны обязательного отселения. Сталкеры намеревались поймать дичь на отселенной территории. Каждый из мужчин имел с собой охотничье оружие и соответствующий боекомплект. На одно из ружей отсутствовали документы", - отметили в пресс-службе.
Фото: dpsu.gov.ua

На правонарушителей составили административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению". Оружие и боеприпасы установленным порядком передали другим компетентным правоохранительным органам.

Проверочные мероприятия продолжаются.

Напомним, в ноябре в Черниговской области правоохранители задержали четверых мужчин, которые, предположительно, убили двух краснокнижных лосей в Новгород-Северском и Бахмаче. При обыске в автомобиле задержанных найдено 100 кг расфасованного в мешки мяса лося.

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