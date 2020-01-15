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В Херсонской области пьяный полицейский на Mitsubishi врезался в авто патрульных

Пострадал виновник аварии и трое патрульных.

В Херсонской области пьяный полицейский на Mitsubishi врезался в авто патрульных
Фото: hr.npu.gov.ua

Во вторник, 14 января, в Геническом районе Херсонской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Предварительно установлено, что сотрудник Генического отдела полиции, который сейчас находится в отпуске, на собственном легковом автомобиле Mitsubishi не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебным автомобилем Skoda Rapid, в котором находились трое патрульных АР Крым.

В результате все участники ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Открытое уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Назначен ряд экспертиз.

Фото: hr.npu.gov.ua

По данным сообщества "Оперативный" в фейсбуке, полицейский на Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения. "При прохождении осмотра в больнице у него было 1,8 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Запорожской области столкнулось семь автомобилей, среди них скорая и полицейская машины.

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