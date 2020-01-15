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В Киеве в лобовом ДТП с внедорожником погиб водитель легковушки

Предварительно, за рулем внедорожника Mitsubishi находился военнослужащий, он не пострадал.

Фото: Виталий Мирошниченко

В Киеве на улице Братиславской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Mitsubishi и легкового автомобиля Ford, в котором водитель последнего погиб на месте.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По словам очевидцев, водитель внедорожника по неизвестным причинам выехал на встречную полосу  и протаранил Ford.

Водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Фото: Виталий Мирошниченко

По предварительным данным, за рулем внедорожника Mitsubishi находился военнослужащий, он не пострадал.

На месте ДТП работает следственная группа Главного управления Нацполиции и военная прокуратура.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Напомним, ранее в Запорожской области столкнулось семь авто, среди них скорая и полицейская машины.

Виталий Мирошниченко
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