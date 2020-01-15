В Киеве на улице Братиславской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Mitsubishi и легкового автомобиля Ford, в котором водитель последнего погиб на месте.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
По словам очевидцев, водитель внедорожника по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и протаранил Ford.
Водитель легковушки погиб на месте происшествия.
По предварительным данным, за рулем внедорожника Mitsubishi находился военнослужащий, он не пострадал.
На месте ДТП работает следственная группа Главного управления Нацполиции и военная прокуратура.
Напомним, ранее в Запорожской области столкнулось семь авто, среди них скорая и полицейская машины.