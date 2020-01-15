"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
Первое выступление Яременко в Раде после секс-скандала встретили криками "Позор"
Первое выступление Яременко в Раде после секс-скандала встретили криками "Позор"
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Зеленский сделал "Феофанию" доступной для всех
Зеленский сделал "Феофанию" доступной для всех
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Боевики "ЛНР" пытались завербовать чиновника Минюста

Террористов также очень заинтересовала служебная деятельность отца чиновника.

Боевики "ЛНР" пытались завербовать чиновника Минюста
Фото: СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила очередную попытку вербовки боевиками так называемого "МГБ ЛНР" чиновника одного из региональных подразделений Минюста в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Террористы задержали юриста во время его поездки во временно оккупированный Луганск. Их заинтересовал не только факт работы мужчины в госструктуре, а и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

"Прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, «МГБшники» заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках в правоохранительных и государственных учреждениях Луганской области, а также по служебной деятельности отца", - подчеркнули в СБУ.

Инструкции от кураторов чиновник должен был получать по телефону. Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина попал в поле зрения контрразведчиков СБУ. Он предоставил службе подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. 

Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.

В СБУ также напомнили, что системно вываляют и предотвращают попытки вербовки со стороны спецслужб страны-агрессора. 

Напомним, 2 января также сообщалось, что СБУ раскрыла попытку вербовки украинца ФСБ России. Жителя Мариуполя, которые ехал в РФ к родственникам задержали сотрудники российской спецслужбы во время пересечения госграницы. 

Его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов. При этом ФСБшник требовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий во время совершения ним и его коллегами предпринимательской деятельности

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также