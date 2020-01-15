Боевики "ЛНР" пытались завербовать чиновника Минюста

Контрразведка СБУ разоблачила очередную попытку вербовки боевиками так называемого "МГБ ЛНР" чиновника одного из региональных подразделений Минюста в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Террористы задержали юриста во время его поездки во временно оккупированный Луганск. Их заинтересовал не только факт работы мужчины в госструктуре, а и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

"Прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, «МГБшники» заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках в правоохранительных и государственных учреждениях Луганской области, а также по служебной деятельности отца", - подчеркнули в СБУ.

Инструкции от кураторов чиновник должен был получать по телефону. Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина попал в поле зрения контрразведчиков СБУ. Он предоставил службе подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.

В СБУ также напомнили, что системно вываляют и предотвращают попытки вербовки со стороны спецслужб страны-агрессора.

Напомним, 2 января также сообщалось, что СБУ раскрыла попытку вербовки украинца ФСБ России. Жителя Мариуполя, которые ехал в РФ к родственникам задержали сотрудники российской спецслужбы во время пересечения госграницы.

Его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов. При этом ФСБшник требовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий во время совершения ним и его коллегами предпринимательской деятельности