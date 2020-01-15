Фигуранта дела об убийстве директора Caparol подозревают в еще одном резонансном преступлении

Фото: kv.npu.gov.ua

Одному из членов группы подозреваемых в убийстве директора компании Caparol и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена инкриминируют еще одно убийство.

Речь идет о гибели бизнесмена на территории гаражного кооператива "Бакинский" в Киеве, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Следователи нашли доказательства причастности подозреваемого к совершению преступления.

"Злоумышленника уже задерживали в составе группы из семи человек, которые подозреваются в совершении резонансных убийств: директора Caparol, которое произошло в 2016 году, и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена в январе прошлого года. Другого участника этой преступной группировки подозревают в убийстве Амины Окуевой", – уточнили правоохранители.

Фото: kv.npu.gov.ua

По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, вероятно, это не полный список преступлений, совершенных этой группой.

По информации Слідства.info, имя задержанного мужчины – Андрей Кравченко. Задержание произошло утром 15 января возле его дома.

"Бред какой-то. Вчера задержали одного по подозрению в убийстве Окуевой, а сегодня задерживают из этой же группы лиц моего подзащитного за другое преступление", – заявила адвокат Краченко, Ирина Бигунец.

Напомним, Национальная полиция считает, что убийцы Амины Окуевой совершили еще минимум два заказных убийства – директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года).

12 января 2020 года полиция задержала человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденным на автомате. Как оказалось, он находился под домашним арестом по подозрению в причастности к двум другим громким убийствам - директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года).

14 января Святошинский районный суд Киева на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве Амины Окуевой – Игоря Редькина.