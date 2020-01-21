С судьи Вовка сняли обвинение в заведомо неправосудном решении

Вышгородский районный суд Киевской области оправдал судью Печерского райсуда Сергея Вовка, обвиняемого в вынесении заведомо неправосудного решения.

Об этом говорится в приговоре от 15 января, внесенного в Единый реестр судебных решений, пишет "Украинская правда". Вовка обвиняли в действиях, которые привели к незаконному лишению квартиры и автомобиля жительницы Киева.

По ее словам, она является владелицей квартиры, купленной в 2011 году за собственные деньги. Она в ней проживала и была зарегистрирована. В октябре 2014 ей пришло сообщение, что собственником этой квартиры и автомобиля на основании решения Печерского райсуда стал другой человек. После этого женщина обратилась к юристам и начала процесс обжалования этого решения суда, аргументируя это тем, что повестки на заседания ей не приходили.

В апелляционном суде мужчина, который оформил на себя квартиру и авто, отказался от иска и производство было закрыто.

Согласно с приговором, сторона обвинения Сергея Вовка заявляла, что он "действуя умышленно, в интересах истца, заранее лишив потерпевшую реализации ее процессуальных прав на участие в судебных заседаниях..., не исследовал доказательства в деле, предоставил необоснованное преимущество доказательств, которые свидетельствуют в пользу истца перед другими доказательствами, сделал выводы, которые явно не отвечают фактическим обстоятельствам дела, что привело к неправосудному решению суда".

Однако судью признали невиновным в предъявленном обвинении и оправдали "из-за недоказанности совершения преступления".

Обжаловать оправдательный приговоров можно в течение 30 дней. В прокуратуре Киева подтвердили, что будут подавать апелляцию.

Напомним, Сергей Вовк известен тем, что приговорил экс-главу МВД Юрия Луценко к тюремному заключению.

После бегства Виктора Януковича он стал фигурантом уголовного производства и был отстранен от должности. Однако позже Вовк вернулся на работу в Печерский суд.

4 марта 2015 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судей Печерского райсуда Вовка, Оксаны Царевич и Виктора Кицюка, подозреваемых в вынесении заведомо неправосудных решений.

В августе 2019 он удовлетворил иск бывшего заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова о защите чести и достоинства и присудил взыскать из госбюджета 7 млн грн в его пользу.