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Верховный Суд оставил без изменений решения по поводу осужденного за убийство, который сбежал из зала суда

Обвиняемый осужден на 12 лет.

Верховный Суд оставил без изменений решения по поводу осужденного за убийство, который сбежал из зала суда
Фото: argumentua.com

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда не удовлетворила кассационные жалобы осужденного из города Прилуки и его защитников, которым он признан виновным в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

В частности, речь идет о решениях Деснянского районного суда Чернигова от 16 октября 2018 года и Киевского апелляционного суда от 9 апреля 2019 года.

Согласно приговору человек был признан виновным в том, что 22 октября 2015 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта, возникшего на почве существующих неприязненных отношений со знакомым, выстрелил ему в область головы из гладкоствольного охотничьего оружия. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый был осужден по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодексу к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

По данным LB.ua, речь идет о Леониде Труше, который во время пребывания коллегии судей Киевского апелляционного суда в совещательной комнате убежал из зала суда. И только 25 мая 2019 года, по сообщению прокуратуры Черниговской области, его задержали.

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