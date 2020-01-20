Верховный Суд оставил без изменений решения по поводу осужденного за убийство, который сбежал из зала суда

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда не удовлетворила кассационные жалобы осужденного из города Прилуки и его защитников, которым он признан виновным в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

В частности, речь идет о решениях Деснянского районного суда Чернигова от 16 октября 2018 года и Киевского апелляционного суда от 9 апреля 2019 года.

Согласно приговору человек был признан виновным в том, что 22 октября 2015 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта, возникшего на почве существующих неприязненных отношений со знакомым, выстрелил ему в область головы из гладкоствольного охотничьего оружия. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый был осужден по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодексу к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

По данным LB.ua, речь идет о Леониде Труше, который во время пребывания коллегии судей Киевского апелляционного суда в совещательной комнате убежал из зала суда. И только 25 мая 2019 года, по сообщению прокуратуры Черниговской области, его задержали.