Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения экс-замглавы ГМС Пимаховой

Она будет находиться под ночным домашним арестом

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения, избранную для бывшей первой заместительницы главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, которую подозревают в получении 1800 долларов взятки. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на данные суда.

Таким образом апелляционная жалоба адвоката Пимаховой не была удовлетворена. Она будет находиться под ночным домашним арестом с 22:00 до 6:00.

Решение является окончательным и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Напомним, в марте 2018 из Миграционной службы уволилась первый заместитель председателя Дина Пимахова, которая фигурировала в коррупционном скандале.

В ноябре сотрудники СБУ задержали агента НАБУ под прикрытием, который "вел" Пимахову. После этого НАБУ заявило о срыве спецоперации и обнародовало видео переговоров агента с Пимаховой, снятые скрытой камерой.

Агент НАБУ Сергей Титенков вступил в близкие отношения с Пимаховой и попытался договориться о легализации в Украине иностранцев за взятки. Та согласилась, но позже подала заявление в правоохранительные органы о провоцировании взятки. В январе НАБУ провело обыски в квартире Пимаховой, но уведомление о подозрении ей вручено не было.

19 декабря Национальное антикоррупционное бюро по согласованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщило о подозрении бывшей первой заместительнице главы Государственной миграционной службы в получении взятки.

24 декабря ВАКС отправил Пимахову под ночной домашний арест до 21 февраля.