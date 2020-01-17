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ГлавнаяПраво

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения экс-замглавы ГМС Пимаховой

Она будет находиться под ночным домашним арестом 

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения экс-замглавы ГМС Пимаховой
Дина Пимахова
Фото: стопкадр 112

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения, избранную для бывшей первой заместительницы главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, которую подозревают в получении 1800 долларов взятки. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на данные суда.

Таким образом апелляционная жалоба адвоката Пимаховой не была удовлетворена. Она будет находиться под ночным домашним арестом с 22:00 до 6:00. 

Решение является окончательным и не подлежит обжалованию в кассационном порядке. 

Напомним, в марте 2018 из Миграционной службы уволилась первый заместитель председателя Дина Пимахова, которая фигурировала в коррупционном скандале.

В ноябре сотрудники СБУ задержали агента НАБУ под прикрытием, который "вел" Пимахову. После этого НАБУ заявило о срыве спецоперации и обнародовало видео переговоров агента с Пимаховой, снятые скрытой камерой.

Агент НАБУ Сергей Титенков вступил в близкие отношения с Пимаховой и попытался договориться о легализации в Украине иностранцев за взятки. Та согласилась, но позже подала заявление в правоохранительные органы о провоцировании взятки. В январе НАБУ провело обыски в квартире Пимаховой, но уведомление о подозрении ей вручено не было.

19 декабря Национальное антикоррупционное бюро по согласованию Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщило о подозрении бывшей первой заместительнице главы Государственной миграционной службы в получении взятки.

24 декабря ВАКС отправил Пимахову под ночной домашний арест до 21 февраля. 

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