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С бизнесмена Альперина сняли электронный браслет

Срок действия постановления следственного судьи истек.

С бизнесмена Альперина сняли электронный браслет
Фото: Lb.ua

С подозреваемого в организации махинаций на таможне бизнесмена Вадима Альперина сняли "электронный браслет", поскольку истек срок действия постановления Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщил адвокат одесского бизнесмена Андрей Федур.

"Пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли "электронный браслет", закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС", - написал Федур в фейсбуке.

Адвокат сообщил, что несколько дней назад прокурор САП Перов боролся за то, чтобы продолжить судом обязанность носить "электронный браслет", и такое решение было принято ВАКС. Однако Перов "забыл" передать решение в исполнение.

Федур заверил, что Альперин и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности и не будет отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда.

Напомним, правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене.

В ноябре 2017 года Альперину предъявили подозрение в даче взятки в сумме 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган. Его задержали за это и позже отправили под суд, но потом ему удалось скрыться. 

Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов контрабанды в Украине и объявил награду за информацию о местонахождении.

27 ноября бизнесмен был задержан в помещении САП. 28 ноября ему сообщили о подозрении в создании коррупционной схемы на таможне.

САП изначально ходатайствовала об аресте Альперина с залогом в 288 млн гривен, но Антикорсуд взял его под стражу и назначил залог 70 млн гривен. По информации СМИ, он вышел под залог 2 декабря. 13 декабря Высший антикоррупционный суд оставил в силе свое решение о взятии под стражу бизнесмена Вадима Альперина и назначении ему залога в 70 млн гривен.

27 декабря ВАКС арестовал имущество Альперина.

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