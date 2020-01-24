Участникам группы "черных риэлторов" избрали меры пресечения с залогом до 10,5 млн гривен

Размер залога зависит от роли в преступной схеме.

Троим участникам группы так называемых черных риэлторов избрали меры пресечения. Их взяли под стражу с возможностью залога, сообщили на странице Киберполиции в Facebook.

"Размер залога зависит от роли и обязанностей каждого из участников преступной группы, соответственно – 10, 5 млн гривен, 9,5 млн грн и 8 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что ранее Киберполиция Украины во время расследования дела "черных" регистраторов установила организатора крупной рейдерской схемы, в связи с чем открыла еще одно уголовное производство.

Из-за незаконного переоформления недвижимости ему удалось присвоить целый жилой комплекс в Киевской области. Житель Киева вмешивался в работу Государственных реестров Минюста и, имея ключи доступа к ним, за деньги перерегистрировал имущество на подставных лиц.