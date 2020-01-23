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Суд отпустил Инну Грищенко ("Пуму") под домашний арест

Ей запрещено покидать место проживания в Киеве. 

Инна Грищенко (слева)
Фото: https://www.facebook.com/ZlayaPrincesa
Инна Грищенко (слева)
Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой в причастности к покушению на убийство Инне Грищенко ("Пуме"). Она будет находиться под домашним арестом, сообщила ее адвокат Алена Помазановская в Facebook.

"Апелляционную жалобу Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить из зала суда", – говорится в судебном решении.

Она будет находиться под круглосуточным домашним арестом по адресу проживания в Киеве до 24 февраля. Грищенко обязана сдать внутренний и заграничный паспорт, также ей запрещено общаться со свидетелями в уголовном производстве, в котором она фигурирует. 

Напомним, Инна Грищенко и ее супруг Владислав были задержаны в ноябре по подозрению в причастности к покушению на убийство Михаила Чекурака в Косове Ивано-Франковской области.

"Событие произошло в июле 2018 в Косове: в полицию обратился местный житель с сообщением о том, что на собственном дворе заметил под машиной опасный предмет. При осмотре специалисты взрывотехнической службы обнаружили самодельное взрывное устройство (5 кг в тротиловом эквиваленте)", – говорится в сообщении.

9 декабря муж "Пумы" заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета

12 декабря на брифинге МВД сообщили, что задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Полицейские начали изучать подобные преступления и нашли связь с двумя: подрыв электроопор в Херсонской области в ноябре 2015 года и покушение на бизнесмена в Косове в 2018 год. В причастности к последнему и подозреваются супруги Грищенко.

По делу об убийстве Шеремета арестовали медика Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко и медсестру Яну Дугарь. Супругам Грищенко не обяъвили подозрений в причастности к организации взрыва авто Шеремета. 

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