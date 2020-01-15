В Киевской области "черные" регистраторы присвоили целый ЖК

Киберполиция Украины во время расследования дела "черных" регистраторов установила организатора крупной рейдерской схемы, в связи с чем открыла еще одно уголовное производство.

Из-за незаконного переоформления недвижимости ему удалось присвоить целый жилой комплекс в Киевской области, сообщили на странице Киберполиции в Facebook. Его стоимость составляет более 55 млн гривен.

"К такой деятельности он привлек двоих пособников и "черных" регистраторов. Организатору и его сообщникам объявили подозрения, им грозит до 10 лет лишения воли", – добавили в полиции.

Напомним, что преступная группировка регистраторов была обнаружена в июне 2019 года. 24-летний киевлянин вмешивался в работу Государственных реестров Минюста и, имея ключи доступа к ним, за деньги перерегистрировал имущество на подставных лиц.

Его сообщником был житель временно оккупированной территории. Он помогал незаконно менять владельцев жилых и нежилых помещений и автозаправок.