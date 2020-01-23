Заместителем главы Высшего совета правосудия избран Алексей Маловацкий. Эта должность была вакантна продолжительное время, сообщили в пресс-центре судебной власти Украины.

"Глава ВСП Андрей Овсиенко внес представление и предложил кандидатуру члена Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого для избрания заместителем главы ВСП", – говорится в сообщении.

На тайном голосовании члены Высшего совета правосудия единогласно одобрили его кандидатуру.

Напомним, что Высший совет правосудия – это независимый орган судебной власти, который принимает решение о назначениях, увольнении и переводе судей, а также отвечает за формирование высокопрофессионального и независимого судейского корпуса.

24 сентября глава Высшего совета правосудия Владимир Говоруха написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. На заседании совета Говоруха объяснил, что уволился с поста главы ВСП по состоянию своего здоровья.

Новым председателем был избран Андрей Овсиенко. За его кандидатуру проголосовали 12 членов ВСП.