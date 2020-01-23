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Заместителем главы Высшего совета правосудия избран Алексей Маловацкий

Его кандидатуру поддержали единогласно. 

Заместителем главы Высшего совета правосудия избран Алексей Маловацкий
Фото: ВСП

Заместителем главы Высшего совета правосудия избран Алексей Маловацкий. Эта должность была вакантна продолжительное время, сообщили в пресс-центре судебной власти Украины

"Глава ВСП Андрей Овсиенко внес представление и предложил кандидатуру члена Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого для избрания заместителем главы ВСП", – говорится в сообщении. 

На тайном голосовании члены Высшего совета правосудия единогласно одобрили его кандидатуру. 

Напомним, что Высший совет правосудия – это независимый орган судебной власти, который принимает решение о назначениях, увольнении и переводе судей, а также отвечает за формирование высокопрофессионального и независимого судейского корпуса. 

24 сентября глава Высшего совета правосудия Владимир Говоруха написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. На заседании совета Говоруха объяснил, что уволился с поста главы ВСП по состоянию своего здоровья. 

Новым председателем был избран Андрей Овсиенко. За его кандидатуру проголосовали 12 членов ВСП.

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