В прокуратурах Донецкой и Луганской областей создали спецуправления по военным преступлениям

Прокуратуры Донецкой и Луганской областей завершили формирование спецуправлений для расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины. В их состав вошли 60 прокуроров,информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Новосозданные управления будут осуществлять процессуальное руководство и контроль за расследованием по уголовным производствам в отношении преступлений против основ национальной безопасности Украины, неприкосновенности государственных границ и других преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас прокуроры областных и местных прокуратур в Донецкой и Луганской областях осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в более чем 10,5 тыс. уголовных производств данной категории.

Региональные подразделения будут также сотрудничать с общественными правозащитными организациями по вопросам документирования военных преступлений, использовать в работе открытые источники информации и коммуницировать с пострадавшими или свидетелями преступных действий.

Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора зарегистрировал 14 уголовных производств по свидетельствам освобожденных пленных. Обстоятельства преступлений и виновных лиц будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведение агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами ВС РФ, членами незаконных вооруженных организаций "ДНР" и "ЛНР", совершение ими жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными.